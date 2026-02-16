Tempo instabile e nuove perturbazioni a Carnevale Martedì grasso con temperature in calo | le previsioni meteo

Una nuova perturbazione sta attraversando l’Italia e provoca maltempo per Carnevale, causando vento forte e mareggiate lungo le coste. Le previsioni indicano che le temperature scenderanno, peggiorando le condizioni atmosferiche nel giorno di Martedì grasso. La perturbazione, proveniente dai quadranti occidentali, sta portando pioggia e raffiche di vento che si faranno sentire soprattutto nelle regioni settentrionali e lungo le coste.

