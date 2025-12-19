L' anticiclone renderà il weekend umido e nebbioso Tornano le piogge nella settimana di Natale

Il weekend si preannuncia caratterizzato da cieli grigi e clima umido, con nebbia che riduce la visibilità. L’anticiclone mantiene un’alta pressione fino a domenica, ma le previsioni indicano un peggioramento in vista del Natale, con piogge e neve in Appennino. Un periodo di transizione che ci accompagnerà verso le festività con atmosfere spesso grigie e fredde.

