L' anticiclone renderà il weekend umido e nebbioso Tornano le piogge nella settimana di Natale
Il weekend si preannuncia caratterizzato da cieli grigi e clima umido, con nebbia che riduce la visibilità. L’anticiclone mantiene un’alta pressione fino a domenica, ma le previsioni indicano un peggioramento in vista del Natale, con piogge e neve in Appennino. Un periodo di transizione che ci accompagnerà verso le festività con atmosfere spesso grigie e fredde.
Alta pressione fino al weekend con cieli spesso grigi e clima umido sull’Emilia-Romagna; peggioramento in vista da inizio settimana di Natale con piogge e neve in Appennino. A fornire le anticipazioni sul tempo che farà in questo periodo che precedono le feste è Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
