Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

L'articolo fornisce un aggiornamento sul prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell'energia elettrica al 16 dicembre 2025, analizzando l'andamento e le variazioni orarie. Con un valore attuale di 0,1218 €/kWh, vengono illustrati i principali trend e fluttuazioni del mercato energetico italiano.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 16 Dicembre 2025, si attesta a 0,1218 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (15 Dicembre 2025), il prezzo minimo è stato di 0,0990 €kWh e il massimo di 0,1617 €kWh. Le ore più economiche sono risultate quelle notturne e della prima mattina (ore 2 e 3), mentre il picco di prezzo si è registrato alle ore 18. Questo andamento conferma la tendenza tipica di una maggiore convenienza nelle fasce orarie a bassa domanda e un incremento dei costi nelle ore serali, quando la richiesta di energia cresce. Quifinanza.it

