L’Ancona esce dalla finale di ritorno di Coppa Italia contro la Pistoiese, nonostante la sconfitta. Durante l’incontro, Mengucci ha avuto una sfortunata uscita che ha portato al gol di Pinzauti. La partita si è giocata al Del Conero, dove il pubblico ha seguito con entusiasmo la squadra. Domenica, i biancocelesti affronteranno il Giulianova in una nuova sfida.

L’Ancona perde anche la finale di ritorno di Coppa Italia con la Pistoiese, complice una sfortunata uscita di Mengucci che innesca il gol-partita di Pinzauti, ma esce a testa assolutamente alta da un Del Conero in festa e da una manifestazione che l’ha vista protagonista sino in fondo. Che i dorici, autori di una prova assolutamente all’altezza fino al gol-partita giunto al 90’, non abbiano perso la Coppa ad Ancona, però, è chiaro. Decisivo è stato il 2-0 dell’andata, un 2-0 nato dall’infortunio di Proromo di cui la Pistoiese ha approfittato per realizzare la prima rete, ma nato anche dal fatto che in quella circostanza l’Ancona, costretta al pari degli avversari a disputare tre partite in pochi giorni, ha dovuto fare i conti con i giocatori più in forma e, soprattutto, con gli assenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Ancona esce a testa alta. Domenica duello a Giulianova

