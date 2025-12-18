La Consultinvest esce a testa alta da Caserta

La Consultinvest Loreto si presenta con orgoglio a Caserta, sfidando Paperdi Juve in una partita avvincente. Nonostante la sconfitta con il punteggio di 86-76, i nostri atleti hanno dimostrato determinazione e spirito di squadra, lasciando il segno sul campo. Un confronto intenso che evidenzia il valore e la crescita del team, pronti a ripartire con rinnovata energia.

PAPERDI JUVE 86 CONSULTINVEST LORETO 76 PAPERDI JUVE: D'Argenzio 25, Sperduto 18, Hadzic 15, Brambilla 13, Ly-Lee 5, Radunic 4, Lo Biondo 4, Pisapia 2, Sorbo 0, Laganà 0, Nwaofom 0, Nobile 0. All. Lardo CONSULTINVEST LORETO PESARO: Pillastrini 15, Morandotti 15, Valentini 12, Tognacci 8, Delfino 7, Sgarzini 7, Terenzi 6, Lomtazde 4, Aglio 2, Graziani 0. All. Ceccarelli. Non basta il figlio di Riccardo Morandotti, ex serie A, a fare vincere la Consultinvest a Caserta. Elia, figlio d'arte, 20 anni, ieri sera ha esordito in maglia Loreto nella gara infrasettimanale in terra campana. Per Morandotti junior 15 punti niente male, ma non sono bastati ai pesaresi per espugnare il difficile campo casertano, nonostante una partita molto positiva dei pesaresi che hanno tenuto testa ai blasonati avversari.

