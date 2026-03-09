Nella notte di lunedì 9 marzo 2026, 37 migranti sono sbarcati a Lampedusa, tra cui 11 donne. Il soccorso è stato effettuato da una motovedetta della guardia costiera, la Cp319, che li ha portati al molo Favarolo. Tra di loro, sono stati riscontrati 8 casi di scabbia.

La notte di lunedì 9 marzo 2026 ha lo sbarco a Lampedusa di 37 migranti, tra cui 11 donne. Il gommone è stato soccorso dalla motovedetta Cp319 della guardia costiera e le persone sono state portate al molo Favarolo. I viaggiatori provengono da Zouara in Libia e otto di loro risultano affetti da scabbia dopo il triage sanitario. Il punto di partenza era la costa libica, precisamente Zouara, come riferito dai somali e sudanesi presenti sulla imbarcazione. Durante l’operazione di salvataggio, ogni singolo passeggero ha ricevuto un giubbotto di salvataggio prima dell’imbarco sulla motovedetta. Al momento dello sbarco, il primo controllo medico ha evidenziato la presenza di patologie cutanee su otto individui, richiedendo un intervento immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lampedusa: 37 migranti, 11 donne e 8 casi di scabbia

Articoli correlati

Soccorsi e sbarcati a Lampedusa 37 migranti: otto hanno la scabbiaTrentasette migranti, fra cui 11 donne, sono sbarcati durante la notte a Lampedusa dopo che il gommone sul quale viaggiavano è stato soccorso dalla...

Soccorsi e sbarchi sulla terraferma: 11 natanti con 308 migranti a Lampedusa in 36 oreCinque sbarchi, con un totale di 144 migranti, a Lampedusa fra la notte e la prima mattinata.

Altri aggiornamenti su Lampedusa 37 migranti 11 donne e 8 casi...

Argomenti discussi: Soccorsi e sbarcati a Lampedusa 37 migranti: otto hanno la scabbia.

Emergenza migranti a Lampedusa: 11 sbarchi in 48 ore, scatta il piano di svuotamento dell’hotspotÈ infatti già stato predisposto il piano di alleggerimento: 286 migranti sono in fase di trasferimento verso il porto, dove in serata verranno imbarcati sul traghetto di linea Sansovino. L'arrivo a ... lasicilia.it

Migranti: 11 sbarchi in 36 ore a Lampedusa, 396 persone all'hotspot(ANSAmed) - LAMPEDUSA, 27 FEB - A Lampedusa ci sono stati cinque sbarchi, con un totale di 144 migranti, fra la notte e la prima mattinata di oggi. A soccorrere barchini e gommoni, con a bordo da 6 a ... ansa.it