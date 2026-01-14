Sono gay non l’ho toccata 57enne assolto dall’accusa di violenza sessuale

Un uomo di 57 anni è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale, grazie anche alle dichiarazioni rese in tribunale. La sua testimonianza, “Sono gay, non l’ho toccata”, è stata un elemento chiave nel processo. La sentenza riflette l’attenzione alla corretta valutazione delle prove e alla tutela dei diritti delle persone coinvolte, nel rispetto delle procedure legali.

"Non l'ho mai toccata, anche perché sono omosessuale e non ho interesse per le donne". È quanto ha sostenuto in aula un 57enne che è stato assolto dal tribunale di Teramo dall'accusa di violenza sessuale "perché il fatto non sussiste".

