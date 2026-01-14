Sono gay non l’ho toccata 57enne assolto dall’accusa di violenza sessuale
Un uomo di 57 anni è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale, grazie anche alle dichiarazioni rese in tribunale. La sua testimonianza, “Sono gay, non l’ho toccata”, è stata un elemento chiave nel processo. La sentenza riflette l’attenzione alla corretta valutazione delle prove e alla tutela dei diritti delle persone coinvolte, nel rispetto delle procedure legali.
È partendo anche da questa dichiarazione che il tribunale ha assolto un uomo di 57 anni, finito a processo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: “Sono omosessuale, non l’ho mai toccata”, 57enne assolto dall’accusa di violenza sessuale
Leggi anche: Silvio Viale assolto dall’accusa di violenza sessuale
“Non l’ho toccata, sono gay”: assolto da accusa di abusi - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "“Non l’ho toccata, sono gay”: assolto da accusa di abusi" pubblicato il 14 Gennaio 2026 a firma di Antonio D’Amore ... ilfattoquotidiano.it
"Non l'ho mai toccata, anche perché sono omosessuale e non ho interesse per le donne". È quanto ha sostenuto in aula un 57enne che è stato assolto dal tribunale di Teramo dall'accusa di violenza sessuale "perché il fatto non sussiste". A farlo finire a proc facebook
"Non l'ho mai toccata, anche perché sono omosessuale e non ho interesse per le donne". E' quanto ha sostenuto in aula un 57enne che è stato assolto dal tribunale di Teramo dall'accusa di violenza sessuale 'perché il fatto non sussiste'. #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.