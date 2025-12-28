Racconto non attendibile parrucchiere assolto dall’accusa di violenza sessuale su minore

La Corte d'appello di Perugia ha ribaltato la condanna di primo grado e assolto un parrucchiere accusato di violenza sessuale su una minore di 14 anni, sostenendo che il racconto della presunta vittima appariva "non chiaro ed esaustivo" e non supportato da sufficienti elementi di riscontro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

