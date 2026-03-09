L' ambasciatore dell' Ecuador in visita a Pisa tra agricoltura e dialogo coi giovani

Oggi a Pisa si è svolto un incontro con l’ambasciatore dell’Ecuador, che ha visitato la città per discutere di agricoltura, scambi culturali e di come coinvolgere i giovani in progetti di sviluppo locale. La visita si è concentrata su attività di formazione e sulla promozione di iniziative condivise tra le due realtà. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e giovani provenienti dal territorio.

Pisa, 9 marzo 2026 - Una giornata all’insegna del dialogo internazionale, della formazione dei giovani e della valorizzazione del territorio. La settimana scorsa, l’Ambasciatore dell’Ecuador in Italia, Esteban Moscoso Bohman, ha effettuato una visita istituzionale nella provincia di Pisa su iniziativa del Tavolo provinciale per le Politiche giovanili, l’Istruzione e la Cultura, presieduto da Giulio Birindelli. La mattina si è aperta a Pisa con una conferenza presso il Liceo Buonarroti, dove l’Ambasciatore ha incontrato gli studenti dell’istituto in un confronto sui temi delle relazioni internazionali, dei diritti civili e della sostenibilità. L’iniziativa è stata accolta dal dirigente scolastico Salerni e organizzata con il supporto delle professoresse Pontillo e De Lorenzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

