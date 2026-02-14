Canada visita dell’ambasciatore d’Italia nella Provincia di British Columbia

L’ambasciatore d’Italia in Canada, Alessandro Cattaneo, ha visitato la British Columbia dall’11 al 13 febbraio per incontrare i rappresentanti locali e discutere di opportunità commerciali. Durante il suo soggiorno, ha visitato aziende italiane e ha partecipato a incontri con il governo provinciale.

L’ambasciatore d’Italia in Canada, Alessandro Cattaneo, ha svolto dall’11 al 13 febbraio una visita ufficiale nella Provincia di British Columbia. Nella capitale Victoria è stato ricevuto dalla Lieutenant Governor, Wendy Cocchia, con la quale ha discusso le forti e crescenti relazioni economiche, sociali e culturali tra l’Italia e la British Columbia. L’ambasciatore era accompagnato dal console generale a Vancouver Paolo Miraglia del Giudice e dalla corrispondente consolare a Victoria Silvana Saccomani. L’ambasciatore ha quindi assistito al “Discorso del trono” presso l’Assemblea legislativa della provincia, firmando con l’occasione il libro di condoglianze per la recente strage presso la scuola di Tumbler Ridge.🔗 Leggi su Ildenaro.it Sparatoria nella British Columbia, in Canada, dieci morti e 25 feriti Questa mattina a Tumbler Ridge, in British Columbia, si è scatenato il caos. Canada: sparatoria in scuola British Columbia, almeno 10 morti e 27 feriti Questa mattina a Tumbler Ridge, in British Columbia, si è scatenata una sparatoria in una scuola. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Presidente della Fondazione Museo della Shoah alla Giornata della Memoria in Canada; Giornata della Memoria, in Canada il Presidente Fondazione Museo Shoah in Canada. Visita dell'ambasciatore d'Italia in Canada nella British ColumbiaL'ambasciatore d'Italia in Canada, Alessandro Cattaneo, ha svolto dall'11 al 13 febbraio una visita ufficiale nella Provincia di British Columbia. (ANSA) ... ansa.it Giornata della Memoria, in Canada il Presidente Fondazione Museo Shoah in CanadaDal 2 al 5 febbraio il Prof. Mario Venezia, Presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma, si è recato in visita a Ottawa e Montreal su invito dell’Ambasciata d’Italia in Canada, per un artico ... 9colonne.it È successo in Canada, nella provincia della British Columbia, in una scuola di Tumbler Ridge, paesino di 1000 anime a nord di Vancouver: ancora una volta il Canada è costretto a fare i conti con una strage di massa, la seconda in meno di un anno in questa facebook Esprimo le più sentite condoglianze per la strage avvenuta in British Columbia. Nel manifestare la mia vicinanza alla comunità di Tumbler Ridge e un pensiero commosso per le famiglie spezzate dal dolore, desidero rivolgere la piena e più sentita solidarietà x.com