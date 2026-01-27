Mitchell e Doncic pazzeschi! Cleveland stende Orlando i Lakers passano a Chicago

In questo articolo si analizzano le recenti partite di NBA, con particolare attenzione alle prestazioni di Mitchell e Doncic, e ai risultati di Cleveland, Orlando, Lakers e altri team. Un focus sulle dinamiche di gioco e sui principali protagonisti della settimana nel campionato statunitense.

Con i 45 punti di Mitchell Cleveland ha la meglio su Orlando, Doncic fa anche di più e ne firma 46, con i Lakers che passano a Chicago, mentre i Timberwolves dominano i Warriors. Atlanta doma i Pacers Quarto successo consecutivo per i Cavaliers (28-20), e sesto nelle ultime sette gare, trascinati da un Mitchell assolutamente immarcabile che alla fine chiude con 45 punti. Ai Magic (23-22) non bastano i 37 punti di una ottimo Banchero, Cleveland nelle ultime settimane mostra incoraggianti progressi dopo gli alti e bassi della prima parte della stagione. Si fa sentire sotto canestro anche Mobley il quale mette a referto 20 punti e nove rimbalzi.

