L'AIA ha deciso di non assegnare il rigore nel match tra Milan e Inter, dopo un episodio con Ricci. L’arbitro Doveri non ha fischiato il fallo di mano, decisione che è stata confermata dall’Associazione italiana arbitri. La scelta si basa sulla valutazione delle circostanze dell’episodio e sulla posizione del giocatore al momento del tocco. Nessuna sanzione è stata applicata a Doveri riguardo a questa decisione.

Inter News 24 Milan Inter, l’AIA scagiona Doveri sull’episodio del presunto fallo di mano di Ricci: ecco perchè è stato corretto non fischiare il rigore. Il polverone mediatico sollevato dal contatto tra il pallone e il braccio di Samuele Ricci durante il 95° minuto del derby sembra destinato a sgonfiarsi, almeno secondo i vertici arbitrali. Nonostante le proteste nerazzurre per il mancato rigore che avrebbe potuto cambiare l’esito dell’1-0 finale, la decisione di Daniele Doveri sta raccogliendo approvazioni pesanti all’interno dell’ambiente arbitrale. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Milan Inter, l’AIA promuove Doveri: la motivazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Milan Inter, L’AIA promuove Doveri: niente rigore per il tocco di Ricci. Ecco perchè

Articoli correlati

Perché l’arbitro Doveri non ha dato rigore all’Inter dopo il tocco di braccio di Ricci nel derby col MilanL'arbitro Doveri ha deciso di non assegnare calcio di rigore all'Inter dopo il tocco di braccio in area di Ricci durante il derby col Milan.

Leggi anche: Milan-Inter, Vieri sul tocco di Ricci: “Per me è rigore, il gomito è largo”

PAZZESCO!! L'hanno detto VERAMENTE iL Rigore REGALATO LO DOVEVANO RIBATTEREAIUTOO #interisti

Una selezione di notizie su Milan Inter

Temi più discussi: Ricci, ecco perché Doveri non ha concesso rigore all'Inter. L'Aia promuove la decisione; Arbitri Serie A: Doveri per Milan-Inter, Genoa-Roma a Colombo; Il rigore chiesto dall’Inter contro il Milan nel recupero: ecco perché non è stato concesso; Sky – Rigore Ricci? Dall’AIA filtra che è stato giusto non dare rigore: ecco perché.

Repubblica: Ecco perchè Doveri non ha dato rigore all'Inter. E l'Aia gli darà ragioneIl sito di Repubblica ha analizzato l'episodio del rigore chiesto dall'Inter ieri sera nel derby contro il Milan per il tocco di braccio di Samuele Ricci e ha spiegato ... milannews.it

Milan-Inter 1-0: Estupinian decide il derbyDiretta Milan-Inter dell'8 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net