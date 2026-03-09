La scuola di danza Lady Francesca di Follonica ha gareggiato ai campionati regionali Federdanza lo scorso sabato 7 marzo 2026 e si è aggiudicata numerosi premi in ambito Hip Hop. L’evento si è svolto nella località toscana, attirando diverse scuole di danza della regione. La compagnia di Lady Francesca ha ottenuto un risultato eccezionale, portando a casa un grande successo.

La scuola di danza Lady Francesca, radicata nel cuore della Maremma grossetana, ha raccolto un bottino straordinario ai campionati regionali Federdanza tenutisi a Follonica lo scorso sabato 7 marzo 2026. Sotto la guida dei maestri Alessandro Provenni, Francesca Balestri e Pierluigi Grandini, gli atleti hanno dominato le competizioni in discipline come l’hip hop e le danze caraibiche, portando a casa una pioggia di titoli e piazzamenti che confermano la solidità del lavoro svolto sul territorio. Questo successo non è un evento isolato, ma il culmine di un percorso costante di formazione artistica che vede la Toscana al centro di un movimento culturale vivace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lady Francesca a Follonica: trionfo assoluto in Hip Hop

