Il meglio dell' hip-hop condensato in 45 album

L'hip-hop è un movimento culturale che nasce dall'incontro tra musica, arte e creatività. In questo articolo, presentiamo una selezione di 45 album fondamentali, per comprendere l'evoluzione di un genere che ha rivoluzionato il panorama musicale mondiale e culturale. Un percorso attraverso le tappe più significative di un fenomeno che continua a influenzare generazioni.

Si sa che con l'hip hop tutto è cominciato con un paio di giradischi e un microfono. O, per meglio dire, con un DJ a mixare e a fare scratch sui vinili, un MC che ci rappava su e i ragazzi a fare break o graffiti. Album dopo album l'hip hop ha fatto tanta strada dai suoi inizi, che risalgono alle feste nel Bronx degli anni '70, e ci ha messo poco a far uscire i suoi dischi "fondativi", che poi il resto del mondo ha scoperto nella metà del decennio successivo, durante la cosiddetta "epoca d'oro dell'hip-hop". Da lì, il genere è esploso, per poi diffondersi nel resto degli USA e del mondo. I migliori album hip-hop sono diversissimi tra loro: alcuni sono pieni di energia e di una rabbia sacrosanta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

