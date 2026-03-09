Lacoste il match si gioca in passerella

A Parigi, Lacoste ha svelato la sua nuova collezione durante una sfilata in passerella. La direttrice creativa Pelagia ha curato il progetto, portando in scena capi e look che hanno attirato l’attenzione di pubblico e stampa. L’evento ha visto la partecipazione di modelle e modelli che hanno indossato le nuove creazioni del marchio.

Giocatori e spettatori resistettero al diluvio, riparandosi sotto gli ombrelli e con trench, poncho, impermeabili e stivali di gomma. La pioggia prolungò la partita di due giorni, ma Lacoste prevalse, vincendo in quattro set e portando la Francia in finale. È proprio questo storico episodio ad aver ispirato Pelagia Kolotouros, direttrice creativa del brand, e la sua nuova collezione svelata a Parigi nei giorni di fashion week. Per l'autunno-inverno 2026, Kolotouros ha cucito un'eleganza funzionale, dove la sua concezione di outwear introdotta nelle stagioni precedenti viene mantenuta e portata avanti attraverso l'impermeabilità e la lavorazione tecnica: il trench come base, il poncho come polo evoluta, la lana tecnica accoppiata come scudo contro gli agenti atmosferici.