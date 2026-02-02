Inter Torino il match di Coppa Italia non si disputerà a San Siro | ecco dove si gioca e tutte le info

La partita di Coppa Italia tra Inter e Torino non si giocherà più a San Siro. La società ha deciso di spostare l’incontro in un’altra sede, anche se ancora non sono state rese note tutte le motivazioni ufficiali. I tifosi attendono aggiornamenti e si preparano per una sfida che, a causa del cambio di luogo, potrebbe riservare qualche sorpresa.

Inter News 24 Inter Torino, il match di Coppa Italia si giocherà lontano da San Siro: il motivo e tutte le info in vista della sfida. L’Inter si prepara ad affrontare il Torino mercoledì 4 febbraio per i quarti di finale di Coppa Italia, ma la sfida non avrà come cornice il prato di San Siro. Con un comunicato ufficiale, la società nerazzurra ha annunciato che il match verrà disputato allo U-Power Stadium di Monza. La decisione, insolita ma necessaria, è legata all’imminente inizio delle Olimpiadi Invernali, che vedranno nello stadio milanese il cuore pulsante della manifestazione. Inter Torino, priorità agli abbonati e preparativi olimpici. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Torino, il match di Coppa Italia non si disputerà a San Siro: ecco dove si gioca e tutte le info Approfondimenti su Inter Torino San Siro si ferma per le Olimpiadi: ecco dove giocherà l’Inter il quarto di Coppa Italia A causa delle Olimpiadi, lo Stadio San Siro sarà temporaneamente indisponibile, costringendo l’Inter a cercare una nuova sede per il quarto di finale di Coppa Italia. Inter-Torino quarti di Coppa Italia non si giocherà a San Siro causa Olimpiadi: ecco il nuovo stadio Per i quarti di finale di Coppa Italia, la partita tra Inter e Torino non si disputerà più a San Siro, a causa dei lavori per le Olimpiadi di Milano-Cortina. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. TORINO-MODENA 1-0 | HIGHLIGHTS | TRENTADUESIMI | COPPA ITALIA FRECCIAROSSA 2025/26 Ultime notizie su Inter Torino Argomenti discussi: Inter-Torino: aperta la vendita libera; Biglietti Inter-Torino di Coppa Italia a Monza: tutte le info; Serie A: vincono Inter, Juve e Torino. Como-Atalanta 0-0. VIDEO; Inter-Torino: biglietti e info per i tifosi. Inter-Torino Coppa Italia, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie11 vittorie nelle ultime 10 di campionato e fuga scudetto intatta. Per l’Inter non è cambiata la situazione in vetta alla classifica di Serie ... msn.com Pronostico Inter-Torino: la goleada del campionato potrebbe condizionare il matchMercoledi sera il Torino di Baroni sarà di scena al Meazza per i quarti di finale di Coppa Italia. Calcio d'inizio ora 21.00 ... fcinter1908.it Torino, Adams pensa già all'Inter: "Spero che la vittoria di oggi rappresenti un nuovo inizio" x.com UFFICIALE – Inter, Asllani torna dal Torino e va al Besiktas: il comunicato facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.