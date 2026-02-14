Stevenson e Garcia | il match si gioca sulle regole antidoping

Shakur Stevenson e Ryan Garcia potrebbero affrontarsi presto, ma il loro match dipende dal rispetto delle regole antidoping. La discussione si concentra sulla necessità di controlli accurati, che garantiscano un confronto leale. Un punto chiave riguarda la qualità e l’affidabilità dei test adottati, per evitare sorprese o contestazioni.

Il possibile confronto tra Shakur Stevenson e Ryan Garcia viene analizzato entro una cornice negoziale incentrata su controlli antidoping affidabili. Il tema centrale riguarda l’integrazione di un protocollo di testing e la conseguente definizione delle condizioni dell’incontro, con l’attenzione rivolta a una gestione trasparente delle verifiche e a come questo possa influire su tempi, luogo e formato. Stevenson ha accettato la provocazione, ma ha posto una condizione pubblica: qualsiasi dialogo deve includere un controllo antidoping VADA e una cornice di peso non convenzionale. In seguito alle richieste, ha comunicato online la disponibilità a considerare un confronto a 144 libbre, ipotizzando una divisione dedicata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La battaglia tra Shakur Stevenson e Ryan Garcia si fa più vicina.

