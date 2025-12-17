LaPresse alla Conferenza Nazionale dell' Export con un documentario sulla promozione delle eccellenze italiane nel mondo

LaPresse partecipa alla terza edizione della Conferenza Nazionale dell’Export, un importante evento dedicato all’internazionalizzazione delle imprese italiane. In questa occasione, presenta un documentario che valorizza le eccellenze italiane nel mondo, rafforzando il ruolo di ambasciatori del nostro patrimonio culturale e produttivo. Un impegno che sottolinea la volontà di promuovere il Made in Italy e le eccellenze del nostro Paese a livello globale.

LaPresse è presente alla terza edizione della Conferenza Nazionale dell’Export e dell’Internazionalizzazione delle Imprese, nell’ambito dell’annuale Conferenza degli Ambasciatori, come partner del progetto targato Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la Promozione delle Eccellenze Italiane nel Mondo. LaPresse, nel corso del 2025, ha infatti prodotto un documentario per le ‘ Giornate della Moda Italiana nel Mondo ‘, prendendo parte alle quattro tappe, indicate dal ministro Antonio Tajani, in cui è stata presentata la mostra ‘Italia è Moda’ curata da Clara Tosi Pamphili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

