Di Nino Sangerardi: I vertici del Corecom Puglia (comitato regionale per le comunicazioni) hanno indetto il Bando con oggetto “Promozione dell’uso consapevole dello smartphone”. Negli ultimi anni l’utilizzo dello smartphone si è diffuso in modo capillare, modificando abitudini relazioni e comportamenti soprattutto tra i giovani. L’uso non edotto può generare dipendenza, isolamento, cyberbullismo, perdita di concentrazione e altri fenomeni dannosi. Le ricerche sull’uso precoce dei dispositivi digitali da parte dei minori hanno messo in luce che l’esposizione anticipata di questi strumenti può avere ripercussioni su più ambiti di sviluppo cognitivo e sociale e emotivo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Corecom Puglia: bando, promozione dell'uso consapevole dello smartphone Comitato regionale delle comunicazioni

