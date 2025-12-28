Messina festeggia con la signora Maria | 100 anni di vita tra sorrisi memoria e comunità
Messina celebra i 100 anni della signora Maria, un traguardo significativo che testimonia una vita lunga e ricca di ricordi. Circondata da familiari e amici, la sua presenza rappresenta un momento di condivisione e comunità. Questa occasione sottolinea l’importanza delle radici e dei legami che uniscono le persone nel tempo. Un compleanno che evidenzia il valore della memoria e della storia personale nel tessuto della città.
Una nuova centenaria per Messina. Un traguardo importante quello della signora Maria che oggi ha spento 100 candeline, circondata dall’affetto di familiari, amici e della comunità. Il sindaco di Messina, presente all’incontro, le ha rivolto gli auguri a nome di tutta la città, condividendo con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
