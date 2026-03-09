L’abbraccio di ’Iftar’ Festa con 450 persone alla Colonia Torino L’incontro con il cibo

Sabato pomeriggio, alla colonia Torino di Marina di Massa, si è svolta l’iniziativa “Iftar in città” con la partecipazione di 450 persone. L’evento è iniziato alle 17,30 e ha visto i partecipanti seduti insieme per condividere il tradizionale pasto serale del Ramadan. L’incontro si è concentrato sull’aspetto conviviale e sulla celebrazione attraverso il cibo.

Erano in 450 le persone sedute per l’iniziativa “Iftar in città“, andata in scena sabato dalle 17,30 alla colonia Torino a Marina di Massa. Una ricorrenza che celebra il pasto serale consumato dai musulmani al tramonto per interrompere il digiuno quotidiano durante il mese sacro del Ramadan. Si celebra dopo la preghiera del “Maghrib“, rompendo il digiuno con datteri e acqua o latte, seguiti da un pasto comunitario, in chiave conviviale. "Dal 2019, anno della prima iniziativa le comunità musulmane di Massa e Carrara offrono di celebrare insieme a tutti gli altri credenti di fedi diverse – spiega Sara Vatteroni di Casa Betania – e a tutti coloro che vorranno unirsi a noi, in un momento che non è solo di nutrimento ma un atto spirituale e sociale di condivisione, riflessione e gratitudine". 🔗 Leggi su Lanazione.it

