Il carnevale di Verona termina con l' incontro tra sindaco e Papà del Gnoco alla Festa della Renga

Il Carnevale di Verona si conclude con il tradizionale incontro tra il sindaco Damiano Tommasi e il Papà del Gnoco alla Festa della Renga. La manifestazione, che quest’anno ha visto un’affluenza record nel centro storico, si è conclusa con il pubblico che applaude le maschere e i carri allegorici. Il sindaco ha commentato la giornata, sottolineando come il sole abbia favorito l’evento e portato allegria tra grandi e piccini. La festa ha coinvolto anche molte famiglie, che hanno assistito con entusiasmo alle sfilate in strada.

«Parona chiude il Carnevale con la Festa della Renga - ha commentato il sindaco, Damiano Tommasi -, il sole ci assiste come è stato per il Venardi Gnocolar, e credo che la gente sia contenta di vedere le maschere in strada, i bambini e le bambine a casa da scuola. Si completa così un circuito che tiene insieme tradizione e comunità». Alla tradizionale manifestazione ha partecipato buona parte della Giunta, inclusa l'assessora alla cultura, Marta Ugolini che ha sottolineato come «il Carnevale di Verona trionfi ancora una volta per le strade della città. Sotto la guida della Festa della Renga, siamo felici di vivere una bellissima atmosfera di festa, allietata anche da Papà del Gnocco.