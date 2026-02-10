Festa abusiva a pagamento con 450 giovani | blitz nel locale mancano i requisiti di sicurezza

Durante la notte, le forze dell’ordine sono intervenute in un locale della città dopo aver scoperto una festa clandestina con circa 450 giovani. La festa si svolgeva senza i requisiti di sicurezza richiesti, e l’organizzazione prevedeva l’ingresso a pagamento. La Guardia di Finanza aveva individuato l’evento attraverso i social e ha deciso di intervenire per interrompere l’assembramento. Tra i partecipanti anche alcuni minorenni.

Festa abusiva in città, scatta il blitz. La Guardia di Finanza, nel corso del monitoraggio dei canali social, ha infatti individuato un gruppo di soggetti, composto anche da minorenni, dediti all’organizzazione di eventi musicali a pagamento in locali privati del capoluogo. Le feste venivano pubblicizzate attraverso piattaforme digitali e sistemi di messaggistica istantanea con i quali venivano comunicate le modalità di svolgimento delle serate insieme ai costi di ingresso ed ai servizi offerti. Per uno di questi, i finanzieri hanno registrato un rilevante interesse a partecipare da parte di giovani anche residenti fuori provincia.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Nel fine settimana, a Ferrara, è finita una festa abusiva con circa 450 giovani, tra cui alcuni minorenni.

A Rimini, la polizia ha interrotto una festa abusiva in un locale, denunciando i titolari per mancanza di autorizzazioni e violazioni delle norme di sicurezza.

