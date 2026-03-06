La Volta Buona pagelle del 6 marzo | Gianna Pratesi e il due di picche ad Alain Delon 9 Sal Da Vinci pronto per l’Eurovision 7

Il 6 marzo torna in onda una nuova puntata de La Volta Buona, un programma che si concentra sulla longevità. In questa edizione, Gianna Pratesi riceve un due di picche ad Alain Delon, valutato con un 9. Sal Da Vinci invece si prepara per l’Eurovision, con un punteggio di 7. La trasmissione si conferma come appuntamento fisso dedicato all’ambito dello spettacolo e delle celebrità.

Torna anche il 6 marzo una nuova puntata de La Volta Buona e anche questa volta la parola d’ordine è una sola: longevità. Non solo quella biologica, ma anche quella artistica e sentimentale, fatta di carriere lunghissime e di storie che attraversano decenni. Caterina Balivo dedica il pomeriggio a chi sembra aver trovato il segreto dell’eterna giovinezza. Tra consigli alimentari, racconti di vita e gli immancabili aneddoti musicali post-Sanremo, lo studio si riempie di personaggi che hanno molto da raccontare. Si passa dai preziosi suggerimenti del nutrizionista Ciro Vestita alle testimonianze di Anna Moroni, 87 anni portati alla grandissima, fino alle storie di due signore ultracentenarie che conquistano tutto lo studio di Rai 1 con naturalezza disarmante. 🔗 Leggi su Dilei.it

Nel pomeriggio di #Rai1, la seconda parte de "La volta buona" ha raggiunto un pubblico di 1 milione 734 mila spettatori e il 19,8% di share. #AscoltiTv x.com