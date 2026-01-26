La Torre di Babele con Corrado Augias su La7 | le anticipazioni del 26 gennaio

Il 26 gennaio su La7, Corrado Augias presenta un approfondimento sulla Torre di Babele, analizzando le sfide e le potenzialità dell’Italia. Tra le testimonianze del Presidente Sergio Mattarella e Julio Velasco, si riflette sul percorso di riscatto del paese e sulle sfide da affrontare per un futuro sostenibile e condiviso. Un’occasione per comprendere meglio le questioni fondamentali che coinvolgono la nazione.

Seconda puntata del nuovo anno di La Torre di Babele, il programma condotto da Corrado Augias che ogni settimana affronta un tema di natura storica, politica, culturale ed economica e ne analizza gli effetti sull'attualità. Ecco di cosa parleranno questa sera il padrone di casa e i suoi ospiti. Appuntamento come di consueto alle 21.15 su La7. Pur ferito da due conflitti mondiali, da dittature e dall'orrore dell'Olocausto, il Novecento ha saputo generare anticorpi potenti. Democrazia, diritti civili, benessere e un primato scientifico culminato nel balzo verso la Luna. Al contrario, il XXI secolo sembra avvitato in una spirale di crisi sistemiche, dall'11 settembre alla pandemia, passando per il tracollo finanziario del 2008, a cui si aggiungono le nuove egemonie politiche dell'era Trump.

