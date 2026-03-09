La Tirreno Adriatico arriva nell' Aretino | mercoledì la partenza tutti i numeri

La Tirreno Adriatico, corsa ciclistica che si svolge in Italia, è partita da Lido di Camaiore e si concluderà a San Benedetto del Tronto. Mercoledì si terrà la partenza di una tappa a Cortona, con i ciclisti che attraverseranno diverse località lungo il percorso. La gara coinvolge numerosi team e atleti, con un percorso che si articola su diverse tappe e distanze.

Oltre 160 corridori, 24 squadre, mille persone si muovono di tappa in tappa. Copertura mediatica globale. Qui cento volontari pronti La Tirreno Adriatico è partita da Lido di Camaiore, la celebre corsa ciclistica è diretta a San Benedetto del Tronto e mercoledì si terrà la partenza di tappa a Cortona. Il fulcro sarà il centro storico e la logistica in piazza Chateau Chinon a Camucia, per la disciplina del traffico e delle variazioni ai servizi pubblici è stata emanata un’ordinanza. Sono 167 gli atleti in gara, suddivisi in 24 squadre, per una copertura mediatica mondiale con decine di emittenti Tv e testate giornalistiche internazionali che daranno visibilità all’evento e ai territori coinvolti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

