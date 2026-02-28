Il compleanno versiliese dei dieci anni della "Corsa dei due mari" si festeggia a Camaiore. Presentata ieri la grande partenza della Tirreno-Adriatico al cinema Borsalino. Il ‘direttorissimo’ Mauro Vegni andrà in pensione proprio dopo questa corsa, a lui tanto cara, e il ciclismo vede fare un passo indietro un uomo che ha il cuore che vola da sempre sulle due ruote. Un evento dunque, quello illustrato ieri da Davide Cassani, dirigente e commentatore sportivo, atterrato da oltreoceano proprio per essere presente, che ha emozionato tutta la platea proprio per il suo valore di promozione e lo spirito legato alle due ruote che Camaiore coltiva dai tempi d’oro del suo onorato Gran Premio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Presentazione al Borsalino. La grande partenza della Tirreno-Adriatico

A Cortona la partenza della terza tappa della Tirreno Adriatico 2026Arezzo, 16 gennaio 2026 – A Cortona la partenza della terza tappa della Tirreno Adriatico 2026 La 61^ edizione della Corsa dei Due Mari torna nella...

Approfondimenti e contenuti su Tirreno Adriatico.

Discussioni sull' argomento Presentazione al Borsalino. La grande partenza della Tirreno-Adriatico; Ancora una partenza da Camaiore per la Tirreno-Adriatico 2026; Camaiore, presentata la Grande Partenza della Tirreno-Adriatico 2026. Ospiti illustri e tante iniziative collaterali.

Tirreno Adriatico, vertice per la sicurezza in Prefettura: il 13 marzo la tappa che attraverserà Marotta e l'entroterra fanese - facebook.com facebook

Mathieu van der Poel annuncia il suo calendario su strada primaverile Dopo un’eccellente stagione nel cross, rivedremo Sua Maestà sabato 28 febbraio alla Omloop Nieuwsblad per poi correre in Italia Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo. Tra gli obiettivi x.com