Presentazione al Borsalino La grande partenza della Tirreno-Adriatico

Da lanazione.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il compleanno versiliese dei dieci anni della "Corsa dei due mari" si festeggia a Camaiore. Presentata ieri la grande partenza della Tirreno-Adriatico al cinema Borsalino. Il ‘direttorissimo’ Mauro Vegni andrà in pensione proprio dopo questa corsa, a lui tanto cara, e il ciclismo vede fare un passo indietro un uomo che ha il cuore che vola da sempre sulle due ruote. Un evento dunque, quello illustrato ieri da Davide Cassani, dirigente e commentatore sportivo, atterrato da oltreoceano proprio per essere presente, che ha emozionato tutta la platea proprio per il suo valore di promozione e lo spirito legato alle due ruote che Camaiore coltiva dai tempi d’oro del suo onorato Gran Premio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

presentazione al borsalino la grande partenza della tirreno adriatico
© Lanazione.it - Presentazione al Borsalino. La grande partenza della Tirreno-Adriatico

A Cortona la partenza della terza tappa della Tirreno Adriatico 2026Arezzo, 16 gennaio 2026 – A Cortona la partenza della terza tappa della Tirreno Adriatico 2026 La 61^ edizione della Corsa dei Due Mari torna nella...

Approfondimenti e contenuti su Tirreno Adriatico.

Discussioni sull' argomento Presentazione al Borsalino. La grande partenza della Tirreno-Adriatico; Ancora una partenza da Camaiore per la Tirreno-Adriatico 2026; Camaiore, presentata la Grande Partenza della Tirreno-Adriatico 2026. Ospiti illustri e tante iniziative collaterali.

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.