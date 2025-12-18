La Tav Treviglio torna alla vittoria | battuta Piazza Armerina 83-71

La Tav Treviglio torna a sorridere sul parquet di casa, superando Piazza Armerina 83-71. Dopo un periodo di difficoltà, i biancoverdi dimostrano carattere e determinazione, conquistando una vittoria importante e ritrovando fiducia in vista delle prossime sfide. Un risultato che rafforza il morale della squadra e accende l’entusiasmo dei tifosi.

La TAV Treviglio torna al successo casalingo: sul parquet amico, con Piazza Armerina, i biancoverdi ritrovano i due punti dopo una prestazione positiva. Grazie al sostegno delle triple (1531), il team di Villa supera i siciliani 83-71, con Galassi (22 punti) top scorer. Per il match infrasettimanale prenatalizio, per il quintetto iniziale dei padroni di casa ci sono Rubbini, Galassi, Reati, Rossi e Marciuš. I siciliani presentano Gallizzi, Paulinus, Markovic, Cepic e Lepichev. Sono i capitani, Reati e Markovic, ad aprire le ostilità con due triple nel minuto d'avvio. Le prime quattro opportunità realizzate su altrettanti tentativi dei bianconeri producono il vantaggio ospite (5-9 al 2?).

