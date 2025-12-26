È assurdo che ci sia davvero un dibattito sulla vicenda della famiglia nel bosco
Il benessere dei bambini viene prima delle scelte ideologiche dei genitori: è la legge, non cattiveria gratuita. Eppure siamo prigionieri da settimane di un dibattito surreale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Cosa ci insegna la vicenda della famiglia nel bosco? Che abbiamo smarrito il nostro orientamento nel buonsenso: i giudici per primi
Leggi anche: Le Iene, Pio e Amedeo ospiti. Nina torna sulla vicenda della famiglia che vive nel bosco
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
La storia della famiglia nel bosco
Trovo davvero assurdo che nei concorsi pubblici venga prevista la valutazione dei titoli per profili che non sono dirigenziali. È assurdo favorire i laureati in concorsi destinati ai diplomati. È assurdo avvantaggiare i neo-diplomati. È assurdo considerare il servizi - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.