La Sposa! ferma il dominio Warner | 9 record crollano

Il film La Sposa! diretto da Maggie Gyllenhaal ha debuttato in terza posizione al botteghino, raccogliendo tra gli 8 e i 10 milioni di dollari nel weekend di apertura. Questo risultato pone fine alla striscia record di nove uscite consecutive di Warner Bros che avevano occupato il primo posto nazionale. L’opera, che vede Jessie Buckley e Christian Bale nei ruoli principali, si è dovuta accontentare del terzo gradino della classifica, dietro l’animazione Pixar Hoppers e il sequel horror Scream 7. L’interruzione di questa serie storica per lo studio rappresenta un segnale significativo nel panorama cinematografico attuale. Mentre la produzione... 🔗 Leggi su Ameve.eu

