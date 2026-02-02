La corsa dell’oro che aveva fatto salire i prezzi a inizio anno si è fermata bruscamente. Dopo i record toccati sui mercati internazionali, le quotazioni sono crollate sui mercati asiatici. Una svolta improvvisa che ha sorpreso molti investitori e operatori del settore.

La corsa dell’ oro che aveva infiammato i mercati finanziari a inizio anno si è improvvisamente trasformata in una brusca retromarcia. Dopo settimane di acquisti massicci e massimi storici, il metallo giallo ha registrato un’inversione di tendenza netta, con vendite diffuse e prezzi in caduta, segnale di una fase di forte volatilità che coinvolge anche l’ argento. Negli scambi asiatici le quotazioni del lingotto sono scese di oltre il 7%, fino a 4.506 dollari l’oncia. Ancora più marcata la contrazione dell’argento, che ha perso il 10%, attestandosi intorno ai 76 dollari l’oncia. Un arretramento significativo che interrompe un rialzo che, solo poche settimane fa, aveva portato i preziosi su livelli record. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oro, dopo i prezzi record scatta la retromarcia: crollano le quotazioni sui mercati asiatici

I mercati asiatici chiudono in rosso dopo una giornata negativa.

