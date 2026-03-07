Box Office USA | Pixar domina con Jumpers debutto da record per un originale Disastro per La Sposa!

Nel fine settimana, il film di Pixar intitolato Jumpers – Un Salto tra gli Animali ha raggiunto un debutto stimato di circa 40 milioni di dollari negli Stati Uniti, confermando il suo primato al botteghino domestico. Il film ha così ottenuto il miglior risultato tra le novità, mentre il film La Sposa ha registrato un risultato deludente, risultando in un disastro al botteghino.

Secondo i dati riportati da The Hollywood Reporter, Jumpers – Un Salto tra gli Animali (Hoppers in originale) è proiettato verso un debutto da 40 milioni di dollari nel Box Office USA, assicurandosi agevolmente il primo posto nel weekend. Si tratta del miglior lancio per un film d'animazione originale a Hollywood dai tempi di Coco (2017). A livello mondiale, il film è sulla strada per una partenza da 85 milioni di dollari, un risultato estremamente solido per lo studio di Emeryville. Oltre agli incassi, a convincere è il consenso unanime: Jumpers vanta attualmente un punteggio del 94% su Rotten Tomatoes (sia per la critica che per il pubblico), un CinemaScore di grado "A" e il massimo punteggio su PostTrak.