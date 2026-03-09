La SMaL domina la prima tappa di B a Modena

La squadra SMaL conquista la prima tappa di B a Modena con una vittoria netta. La prestazione permette alla squadra di avvicinarsi al sogno di accedere alla massima serie della ginnastica artistica italiana. La competizione si è svolta domenica, con le atlete che hanno mostrato attenzione e precisione in tutte le discipline. La vittoria rappresenta un passo importante nel cammino verso l’obiettivo.

Una vittoria schiacciante e un sogno che prende corpo, quello di entrare nella massima serie della ginnastica artistica italiana.Venerdì 27 febbraio 2026 la SMaL ha inaugurato la stagione a squadre dominando la prima prova del campionato di serie B al PalaPanini di Modena. Al suo secondo anno consecutivo in questa categoria, la SMaL resta l'unica realtà maschile della regione a militare in un campionato nazionale così prestigioso e conquista il gradino più alto del podio grazie a una prestazione impeccabile. Il successo è arrivato grazie agli atleti Daniel Zanello, Davide Lucidi, Lorenzo Facchini, Gioele Franchi, Carlo Magliocchetti e Alvise Sifanno (in prestito dalla Spes Mestre), guidati con competenza dai tecnici Riccardo Cisilino e Margherita Antonini.