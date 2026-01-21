Tour Down Under 2026 | Andresen domina la prima tappa e si veste da leader

La prima tappa del Tour Down Under 2026 si è conclusa con la vittoria di Tobias Lund Andresen del Decatlon CMA CGM Team, che si è distinto nella frazione inaugurale tra Tanuda e la stessa località in Australia. Con questa performance, Andresen si è assunto il ruolo di leader della corsa, aprendo ufficialmente la competizione. La tappa ha segnato l'inizio di un evento che promette ulteriori sfide e sorprese nel corso delle prossime giornate.

Lunga circa 120,6km, la tappa ha visto il gruppo compatto affrontare un percorso favorevole ai velocisti, ma nonostante la presenza di tanti nomi attesi lo scandinavo ha avuto la meglio nel finale. Grazie ai secondi di abbuono guadagnati al traguardo, Andresen ha conquistato anche la maglia di leader della classifica generale alla prima giornata di gara. La tappa di Tanuda si è sviluppata senza grandi attacchi decisivi, con il gruppo principale sempre compatto e in controllo della corsa. Nel finale, però, il Decathlon CMA CGM Team ha fatto il lavoro perfetto per lanciare il suo sprinter: nel rettilineo conclusivo Tord Gudmestad ha condotto il gruppo, favorendo la progressione di Tobias Lund Andresen, che ha bruciato gli avversari negli ultimi metri e ha conquistato una vittoria di grande prestigio.🔗 Leggi su Sportface.it

Tour Down Under 2026, Tobias Lund Andresen conquista la prima tappa e la maglia di leaderAl Tour Down Under 2026, Tobias Lund Andresen si è aggiudicato la prima tappa in linea, conquistando anche la maglia di leader della corsa.

