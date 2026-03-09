colombia inizia lo spoglio dei voti per le elezioni legislative

In Colombia, gli scrutatori hanno avviato lo spoglio delle schede elettorali dopo la chiusura delle urne. I cittadini hanno votato per eleggere il nuovo Congresso e per scegliere i candidati delle tre principali coalizioni in vista delle elezioni presidenziali di maggio. Le operazioni di scrutinio sono iniziate subito dopo la chiusura dei seggi e si stanno svolgendo in modo regolare.

In Colombia gli scrutatori hanno iniziato lo spoglio delle schede dopo che i cittadini hanno votato per eleggere il nuovo Congresso e selezionare i candidati delle tre principali coalizioni in vista delle presidenziali di maggio. Più di 3.000 candidati sono in lizza per 285 seggi legislativi: 102 al Senato e 183 alla Camera dei Rappresentanti. Con la chiusura delle urne, gli scrutatori hanno iniziato a contare i voti, compilare i moduli per certificare le schede conteggiate e inviare le informazioni al registro nazionale. Quest’ultimo compilerà quindi il conteggio preliminare dei voti che sarà trasmesso ai giudici incaricati del conteggio ufficiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

