Vallo di Diano | giovani e donne protagoniste con la Silver Economy un bando per nuove imprese e servizi per anziani

A Vallo di Diano, i giovani e le donne stanno prendendo il comando di un nuovo progetto economico. La regione lancia un bando per finanziare imprese e servizi dedicati agli anziani, puntando sulla Silver Economy. L’obiettivo è creare nuove opportunità di lavoro e rivitalizzare l’area interna del sud di Salerno, sfruttando il potenziale di un settore in crescita.

Vallo di Diano: la Silver Economy come volano per l’occupazione, un bando punta su giovani e donne. Il Vallo di Diano, un’area interna del sud della provincia di Salerno, si prepara a scommettere su un nuovo modello di sviluppo economico basato sulla “Silver Economy”. L’iniziativa, presentata ufficialmente venerdì 13 febbraio nel Cine Teatro Totò di Sassano, mira a trasformare l’assistenza alla terza età in un motore di occupazione, coinvolgendo attivamente giovani imprenditori e donne. Il progetto, denominato “Albo Anziani Attivi del Vallo di Diano”, è reso possibile grazie a un finanziamento regionale ottenuto tramite il Decreto Dirigenziale n.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Vallo di Diano Aree interne, under 35 e silver economy: pubblicato il bando Anci da 2,5 milioni Vallo di Diano, furti seriali: due giovani colpiti da misure cautelari Due giovani sono stati colpiti da misure cautelari dopo un’indagine sui furti nel Vallo di Diano. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Vallo di Diano Argomenti discussi: Furti nel Vallo di Diano, nei guai due giovani di 28 e 24 anni; Liceo di Padula al Parlamento Europeo Giovani: un traguardo storico per il Vallo di Diano; Vallo di Diano, raffica di furti: due giovani colpiti da misure cautelari; Montesano SM, al via la prima Escape Room del Vallo di Diano: Una notte al Mudiàn. Infol@voro 2.0: annunci del Vallo di Diano e assunzioni con Eataly in Italia e all’esteroRitorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi e informazioni destinate ai consumatori. ondanews.it Vallo di Diano, un bando finanzia idee sulla Silver EconomyVenerdì 13 febbraio a Sassano la presentazione del progetto rivolto a under 35 e donne. Premi e coaching per start-up che coinvolgono gli over 65 ... salernotoday.it A SASSANO IL WORKSHOP PER LA PRESENTAZIONE DELL'ALBO ANZIANI ATTIVI VALLO DI DIANO Un interessante workshop per la presentazione dell’Albo Anziani Attivi Vallo di Diano e il lancio ufficiale del Concorso d’Idee “Silver Economy” Over 65 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.