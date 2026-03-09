la sensazione di non avere mai nulla da mettere ha una spiegazione

Ogni mattina molte persone si trovano davanti all’armadio aperto, scrutando i vestiti senza trovare nulla che sembri adatto. Maglioni, pantaloni e abiti si susseguono senza offrire una scelta soddisfacente, lasciando la sensazione di non avere nulla da mettere. Questa esperienza quotidiana riguarda chiunque, indipendentemente dallo stile o dalla quantità di capi nel guardaroba.

A chi non è capitato di aprire l’armadio al mattino, scorrere con lo sguardo file di maglioni, abiti e pantaloni e pensare comunque di non avere niente da indossare. Questione di stile o di quantità? Gli studi dicono sia un problema di percezione. Secondo una nuova ricerca di Vestiaire Collective realizzata insieme all’agenzia creativa WRÅD, questa frustrazione non riguarda infatti la reale quantità di capi posseduti, ma il rapporto emotivo che intratteniamo con il nostro guardaroba. Dietro a quel momento di esitazione davanti all’armadio si nasconde spesso qualcosa di più profondo: un cambiamento di identità, un momento di insicurezza o semplicemente la sensazione che ciò che abbiamo non ci rappresenti più davvero. 🔗 Leggi su Amica.it

