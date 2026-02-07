Baresi emozionato dopo l’esperienza da tedoforo a San Siro | Mai provata una sensazione del genere

Franco Baresi si è confessato emozionato dopo aver corso come tedoforo a San Siro. Il leggendario ex capitano del Milan ha detto di aver provato una sensazione che non aveva mai sperimentato prima. Le sue parole arrivano mentre rivive quell’istante, sottolineando quanto quell’esperienza sia stata speciale per lui.

Nella serata di ieri è andata in scena allo stadio 'San Siro' di Milano la bellissima Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 di Milano-Cortina. Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato vedere lo storico Capitano del Milan Franco Baresi portare la torcia olimpica assieme alla leggenda dell'Inter Giuseppe Bergomi, due simboli che rappresentano a pieno i valori della Milano calcistica. L'ex capitano rossonero ha commentato questa esperienza ai microfoni di 'Repubblica'.

