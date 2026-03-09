Organizzazioni internazionali hanno segnalato un attacco a una scuola in Iran e l’uso di fosforo bianco in Libano, ipotizzando possibili crimini di guerra nella regione. Le accuse riguardano azioni che coinvolgono civili e strutture civili, con indagini in corso da parte di enti competenti. La situazione resta sotto osservazione senza che siano ancora state emesse conclusioni ufficiali.

Attacco alla scuola in Iran e presunto utilizzo del fosforo bianco in Libano: le organizzazioni internazionali hanno ipotizzato crimini di guerra. A pochi giorni dall’inizio del conflitto scatenato in Medio Oriente da Stati Uniti ed Israele, diverse organizzazioni umanitario stanno già chiedendo a gran voce l’avvio di un’indagine completa per verificare se sono stati commessi crimini di guerra. Il primo caso su cui stanno puntando il dito le organizzazioni è noto. Il 28 febbraio scorso alle ore 10 e 45 circa è stata bombardata la scuola elementare Shajareh Tayyebeh, nella città di Minab, nella provincia di Hormozgan. Nell’attacco sono morte decine di civili, tra cui molti bambini. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - La scuola in Iran, il fosforo bianco in Libano: presunti crimini di guerra in Medio Oriente. Hrw: “Indagare, danno sproporzionato”

