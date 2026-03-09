La Russa querela Montanari | Mi ha chiamato ‘bandito'

Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha presentato una querela nei confronti di Tomaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena. La decisione arriva dopo che Montanari avrebbe chiamato La Russa “bandito”. La vicenda riguarda un episodio specifico e si basa sulle dichiarazioni fatte pubblicamente. La querela è stata depositata in relazione a questa affermazione.

(Adnkronos) – Ignazio La Russa, presidente del Senato, querela Tomaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena. "Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dato mandato ai suoi legali di adire le vie legali in sede civile nei confronti di Tomaso Montanari", comunica Emiliano Arrigo, portavoce del presidente del Senato della Repubblica. La Russa ha deciso di procedere dopo le recenti dichiarazioni di Montanari. "Finora per pietà e rispettoso del 'Non ti curar di loro.' mai ho considerato degno della minima considerazione ciò che diceva o scriveva tal Tomaso Montanari che, mi dicono, insegni a sfortunati studenti di non so quale Università.

