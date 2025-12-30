Lui ruba lei fa il palo | il colpo nel barber shop

Una coppia di ladri ha preso di mira un barber shop a Civitavecchia. Lui si occupava di entrare nel negozio, mentre lei faceva da palo all’esterno. Un tentativo di furto attentamente pianificato, con l’obiettivo di svaligiare il locale senza essere scoperti. La vicenda evidenzia le recenti minacce alla sicurezza di attività commerciali nella zona, sottolineando l’importanza di sistemi di protezione efficaci.

Lei da palo, lui all'interno del negozio con i ferri del mestiere. Una coppia di ladri ha puntato un barber shop a Civitavecchia. Mai due sono stati individuati dalle forze dell'ordine.I due sono entrati azione nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre su viale Guido Baccelli.

