Martina Cleo Ungarelli, 31 anni, è la cantante delle Bambole di pezza, un gruppo rock tutto femminile. Recentemente ha rivelato il significato dietro un tatuaggio con la faccia di Carlo Conti. La cantante, originaria di Limbiate, ha partecipato all’Ariston con il brano “Resta con me”. La notizia ha attirato l’attenzione sui social e tra i fan del gruppo.

Limbiate (Monza e Brianza) – Martina Cleo Ungarelli, 31 anni, è la voce delle Bambole di pezza, gruppo rock tutto al femminile che ha conquistato il palco dell’Ariston con “ Resta con me ”. La band che all’inizio degli anni Duemila aveva conquistato la scena della musica alternativa punk rock con due album e numerosi concerti in giro per l’Italia, è tornata dopo una lunga pausa con la nuova formazione: alle due fondatrici Morgana e Dani, entrambe alla chitarra, si sono unite Xina alla batteria, Kaj al basso e, appunto Cleo, da Limbiate, alla voce. Un’avventura speciale, quella al Festival di Sanremo, che la cantante ha scelto di suggellare con l’inchiostro, sulla propria pelle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rivelazione di Cleo delle Bambole di pezza: ecco cosa c’è davvero dietro il tatuaggio con la faccia di Carlo Conti

