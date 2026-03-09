La regina dell’arredamento a Firenze chiude lo storico Randelli | I costi sono troppo alti

A Firenze, dopo 88 anni, chiude il negozio di arredamento Randelli di Legnaia. La decisione arriva a causa dei costi troppo alti, secondo quanto dichiarato dalla proprietà. La chiusura rappresenta la fine di un’attività che negli anni ha segnato il quartiere. La storica attività lascia il posto a un nuovo capitolo per il locale, che da decenni accompagna la città nel settore dell’arredamento.

Firenze, 9 marzo 2026 – Un’altra attività storica scompare dalla città. Dopo 88 anni chiuderà il negozio ’Arredamenti Randelli’ di Legnaia. Il grande showroom che illumina quella via del Pollaiolo sempre più deserta commercialmente, spegnerà le luci a metà aprile. E sparirà anche l’insegna vintage ‘Arredamenti G. Randelli’, parte del panorama urbano. Bar alimentari ceduto dopo 22 anni. E ora al suo posto riaprirà un forno L’aneddoto. Quella G. nasconde già un aneddoto. Non sta per Giuliano, come molti pensavano, ma per Giuliana Randelli, seconda generazione alla guida dell’impresa. Oggi con lei lavora la figlia Silvia, arredatrice. “Tutti credevano che la G. 🔗 Leggi su Lanazione.it

