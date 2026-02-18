Altri 2 milioni per il nuovo palasport La minoranza | Costi troppo alti

La minoranza critica i 2 milioni di euro aggiuntivi destinati al nuovo palasport, sostenendo che i costi sono troppo elevati. Durante la discussione in consiglio comunale, alcuni consiglieri hanno sottolineato che il budget supera di molto le previsioni iniziali, mentre altri chiedono maggiore trasparenza sui lavori e sui materiali utilizzati. Un consigliere ha anche fatto notare che i ritardi nelle consegne potrebbero aumentare ulteriormente le spese.

"Troppo alti i costi del nuovo palasport". Volano gli stracci in aula sulla struttura in corso di realizzazione in via della Resistenza. Per completare e ampliare il nuovo palasport di Santarcangelo (i lavori in corso sono stati finanziati in gran parte dai fondi del Pnrr), serviranno altri 3,9 milioni di euro. Soldi che serviranno per ultimare il palazzetto e le aree esterne e realizzare anche i 54 nuovi parcheggi previsti. Per coprire i costi l'amministrazione di Santarcangelo accenderà un mutuo di 1,5 milioni. Altri 2,2 milioni arriveranno dall'avanzo di bilancio 2025, grazie alla variazione approvata l'altra sera nel consiglio comunale.