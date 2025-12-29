I costi per la sicurezza sono troppo alti | salta il previsto concerto al Piano

A causa dell’aumento dei costi per la sicurezza, il concerto previsto il 30 dicembre al Piano di Ancona è stato annullato. Le spese impreviste, rese necessarie da nuove misure richieste dalle autorità, hanno reso l’evento economicamente insostenibile. La decisione è stata comunicata da Palazzo del Popolo, evidenziando come le priorità di sicurezza abbiano inciso sulla programmazione.

