Affari Tuoi polemiche del pubblico su Martina Miliddi | Che ha combinato nel programma
Il pubblico di “Affari Tuoi” si è scagliato contro Martina Miliddi, accusandola di aver disturbato la trasmissione con comportamenti discutibili. La polemica è nata dopo che alcuni spettatori hanno notato un atteggiamento ambiguo dell’ex concorrente, che durante la puntata ha interagito in modo insolito con i concorrenti e gli altri personaggi. Domenica 15 febbraio, gli utenti sui social hanno commentato duramente, chiedendo spiegazioni sulla sua presenza nel programma.
Domenica 15 febbraio il pubblico dell'access prime time si è ritrovato ancora una volta davanti alla sfida che sta accendendo la stagione televisiva. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show guidato da Stefano De Martino, deciso a difendere la leadership dagli attacchi della concorrenza. Dall'altra parte, infatti, incombe la solidità di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, in un periodo particolarmente favorevole sul fronte degli ascolti. Un duello serrato che si gioca punto a punto e che rende ogni puntata una partita nella partita. Al centro della serata ci sono state Ester e Federica, sorelle arrivate da Montelepre, nel Palermitano.
Martina Miliddi ad Affari tuoi, cosa succede da quando è nel programma di Stefano De Martino
Martina Miliddi è tornata al centro dell’attenzione, questa volta nel programma di Stefano De Martino, Affari tuoi.
Martina Miliddi ha ricominciato da capo dopo Amici: “Affari Tuoi? Mi ha voluta Stefano”
Martina Miliddi ha deciso di ripartire da zero dopo l’esperienza ad Amici, motivata dalla proposta di Stefano De Martino di partecipare a Affari Tuoi.
Affari Tuoi, imprevisto per Martina Miliddi la scarpa si rompe durante l'esibizione
Altra domenica da dimenticare per Gerry Scotti che incassa due ko di fila da Rai1. Come domenica scorsa lo zio Gerry si deve inchinare sia a De Martino che alla serie Cuori. La puntata domenicale di Affari Tuoi ha infatti raggiunto 4 milioni e 569mila spettator