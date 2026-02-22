Raccolta del Farmaco Bilancio | 6mila confenzioni per aiutare 2mila persone

Sono oltre 670.000, pari a un valore superiore a 6 milioni di euro, le confezioni di medicinali donate durante la 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico. I medicinali sosterranno 2.118 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico e aiuteranno almeno 502.000 persone indigenti. Alla Raccolta hanno partecipato 6.068 farmacie in tutta Italia, più di 27.300 volontari e oltre 21.300 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato a Banco Farmaceutico oltre 910.000 euro. A Siena e provincia, hanno aderito 45 farmacie e sono state raccolte 5.856 confezioni (pari a un valore di 53.