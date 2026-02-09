Povertà e anziani soli in Umbria | servono 20mila medicine donate Torna la raccolta del farmaco | ecco come fare

In Umbria riparte la raccolta di farmaci donati per aiutare le persone in difficoltà. Sono state raccolte circa 20 mila medicine, tra cui farmaci da banco e specialistici, da consegnare a chi non può permetterseli. La crisi colpisce soprattutto gli anziani soli e le famiglie senza reddito, che trovano sempre più difficile acquistare i farmaci di cui hanno bisogno. La solidarietà si mobilita ancora una volta per cercare di alleviare questa emergenza.

In 106 in Umbria, si dona uno o più medicinali da banco che andranno alle associazioni che si occupano di persone in condizioni di povertà sanitaria AcquAcquistare farmaci, quelli da banco soprattutto o specialistici, diventa un problema per alcune famiglie senza reddito o monoreddito e per i tanti anziani soli. Ma con l'aumento della povertà e di una popolazione sempre più anziana, bisognosa di assistenza, anche le associazioni o gli enti che si prendono cura di queste persone vanno in difficoltà e le sole forze interne non bastano. Non è un caso che nella Giornata della Raccolta del Farmaco 2026 gli enti che hanno fatto richiesta per la divisione dei futuri medicinali raccolti - grazie al contributo dei farmacisti e dei clienti - siano passati da 52 a 56.

