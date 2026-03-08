Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo dal Cerignolano al Salento

La protezione civile ha emesso un’allerta gialla per la Puglia, valida dalla mezzanotte di oggi per diciotto ore. La zona interessata comprende l’area dal Cerignolano al Salento, a causa di possibili temporali e maltempo. Le autorità raccomandano di prestare attenzione e di seguire eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche. Nessun altro dettaglio oltre alla durata e all’area interessata è stato comunicato.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalla prossima mezzanotte per diciotto ore. Si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulla Puglia centromeridionale." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

