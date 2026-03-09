La Pro Loco di Morbegno ottiene il marchio Valtellina

La Pro Loco di Morbegno Aps ha ricevuto ufficialmente il marchio “Valtellina”, un riconoscimento che permette di promuovere il territorio e le sue eccellenze sia in Italia che all’estero. La concessione del marchio segna l’inizio di una collaborazione volta a valorizzare le caratteristiche locali attraverso iniziative e attività di comunicazione. L’assegnazione è stata comunicata recentemente, consolidando una collaborazione tra enti e organizzazioni del territorio.

La partnership prenderà il via già nei prossimi giorni in occasione dei Campionati Mondiali Indoor di Tiro alla Fune, in programma dal 12 al 15 marzo a Taipei. All'evento internazionale sarà presente anche la squadra della Pro Loco di Morbegno insieme alla FIGeST, che rappresenterà il territorio valtellinese nelle competizioni. Per l'occasione è stata realizzata una maglietta ufficiale dedicata agli atleti, con l'obiettivo di portare il nome della Valtellina e di Morbegno in un contesto sportivo di livello mondiale. A guidare la spedizione sarà Elisabetta Zingaro, responsabile della delegazione della Pro Loco, che seguirà l'iniziativa anche...